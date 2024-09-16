史上最多の9人が立候補した自民党総裁選挙。16日は石川県で候補者討論会が行われました。討論会では地方議員から、決選投票になると地方の党員票の割合が減ってしまう点について質問が出ました。高市経済安保相「全党員を対象に決選投票、デジタルでやるということになりますと、それは反対です。サイバーアタック、要は結果の変更、こういった懸念がございます。将来の検討課題だと思っております」小林前経済安保相「（地方･党員