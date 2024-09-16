「阪神３−０ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神が１９度目の完封勝利で４連勝。貯金を今季最多の１１とした。首位・巨人を２ゲーム差で追走。勝負と位置づけた甲子園６連戦を５勝１敗（雨天中止１試合）で駆け抜けた。序盤は大竹と小川の白熱した投げ合いとなった。初回２死満塁のピンチで増田が放った左翼への大飛球を前川が背走し、フェンスに激突しながらのキャッチ。落としていれば一気に３失点のピンチを切り抜け、