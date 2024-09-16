夜も華やか、中国・成都で中秋節を迎えるイベント14日、成都市錦江区の埠頭でパフォーマンスを披露する漢服姿の出演者。（成都＝新華社配信）【新華社成都9月16日】中国四川省成都市で、中秋節（旧暦8月15日、今年は9月17日）を迎えるイベント「夜遊錦江」が開幕した。訪れた人々は唐代の詩人・李白（り・はく）や音楽家・李亀年（り・きねん）、市内で出土した「説唱俑」などに扮した出演者のパフォーマンスを楽しんだ。ほかに