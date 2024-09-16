阪神３―０ヤクルト（セ・リーグ＝１６日）――阪神・前川のバットが均衡を破った。中軸の３連打で無死満塁の好機を作った六回。ヤクルトの左腕・田口の速球を中堅に運ぶ犠飛とし「最低限だったが、ほしかった先制点が取れて良かった」と振り返った。決勝ソロを放った前日に続き、高卒３年目の有望株が貴重な役割を果たした。