野田佳彦氏、枝野幸男氏23日投開票の立憲民主党代表選を前に、共同通信社は国会議員への取材に加え、党支持層を対象に15、16両日に実施した電話調査を踏まえて情勢を探った。その結果、野田佳彦元首相がリードし、枝野幸男前代表が追いかける現状が判明した。泉健太代表と吉田晴美衆院議員は支持拡大に苦戦している。国会議員の2割弱が態度不明な上、投票権を持つ地方議員や党員・協力党員と支持層は必ずしも一致しない。情勢は