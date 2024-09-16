【AFP＝時事】24NFLは15日、第2週の試合が行われ、カンザスシティ・チーフス（Kansas City Chiefs）はラストプレーのフィールドゴール（FG）でシンシナティ・ベンガルズ（Cincinnati Bengals）を26-25で退け、またしても劇的な勝利を飾った。2点差を追う最後の攻撃で、チーフスはフォースダウンでの長い距離の攻撃を強いられる中、パトリック・マホームズ（Patrick Mahomes）からラシー・ライス（Rashee Rice）へのパスを通せな