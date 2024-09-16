「第２１回サントリーカップ」（１６日、平和島）楠将太郎（２２）＝埼玉・１３０期・Ｂ１＝が、５号艇と３号艇で出場した２日目の２走で連勝。大幅にポイントを加算して「足はめちゃくちゃいいですね」と笑みをこぼした。「出足と行き足がすごくいいし、伸びも負ける感じはないです。悪い方で気になるところもないですね」。「最近の中でもいいエンジンだと思う」と自信は満々。１７日の３日目は予選最終日だが、「気象条件