後を絶たない高齢者の詐欺被害について、約7割の家族が「心配だ」とする一方、約6割が十分な対策を講じていないことが分かりました。詐欺対策アプリを展開するWhoscallが行った調査によりますと、離れて暮らす65歳以上の親がいる家族約500人のうち7割ほどが、「親が詐欺に遭わないか心配」と回答しました。一方で、詐欺の被害に遭わないよう対策しているかについて「対策していない」あるいは「対策しているかわからない」と回答し