【「呪術廻戦」245話分順次無料開放】 期間：9月29日まで 集英社は、芥見下々氏によるマンガ「呪術廻戦」174話より215話までの無料公開をジャンプ＋及びゼブラックにて開始した。公開期間は9月22日まで。 本キャンペーンは「呪術廻戦」の最終回カウントダウン企画として実施されるもので、合計245話分が無料公開される。期間中は1話より18話までが常時無料となり、以降の