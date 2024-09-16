18歳以下の若手選手の育成や強化などを目指すバスケットボールのリーグ戦が倉敷市で開かれました。 【写真を見る】バスケットボール「U18日清食品リーグ」倉敷翠松が島根県の松徳学院に勝利【岡山】 倉敷翠松高校で行われた「U18日清食品リーグ」です。18歳以下の若手選手により多くのプレーの場を設け育成につなげていこうと企画されたもので、大会はリーグ戦形式で全国9つの地域に