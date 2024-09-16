9月16日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、パリオリンピックで銀メダルを獲得した柔道混合団体日本代表 阿部一二三選手・阿部詩選手・橋本壮市選手・永山竜樹選手が登場！阿部兄妹の深い絆や、「好きな休日の過ごし方はサウナ」という通称サウナ兄弟、橋本選手・永山選手の素顔に迫る。2大会連続で個人金メダルを獲得、「妹の分まで頑張らないと」という名言で日本中の涙を誘った一二三選手。そのとき