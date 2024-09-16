阪神が４連勝。大竹は走者を背負いながらも粘り、６回無失点で１０勝目。打線は六回に前川の犠飛で均衡を破り、さらに相手の捕逸で２点目。七回に森下の適時打で突き放した。ヤクルトは打線が好機を生かせず、無得点に終わった。