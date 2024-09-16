「巨人７−１中日」（１６日、東京ドーム）快勝で２連勝の巨人・阿部慎之助監督は、この日も辛口コメントを残した。「６番・左翼」でスタメン起用の秋広を２打席でベンチへ下げ、五回の守備からオコエを起用した。その理由を問われると「秋広、見てつまんなくなかったですか？」と記者に逆質問。「まったく何の魅力も感じなかったし。だから代えました。あんなチョコンとかやるんだったら、マン振りして帰ってきてほしい。そ