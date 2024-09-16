【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１６日、国会に相当する最高人民会議を来月７日に平壌（ピョンヤン）で開くと伝えた。憲法改正が議題になるとしており、韓国を「敵対国」と憲法に明記することについての議論が行われる見通しだ。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は今年１月の最高人民会議の演説で、韓国を「第１の敵対国、不変の主敵」と憲法に明記し、「自主、平和統一、民族大団結」などの表現を憲法か