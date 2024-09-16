パリオリンピックでバスケットボール女子日本代表のヘッドコーチを務めた大分県出身の恩塚亨さんが大分市で開かれたスポーツイベントで中高生を実技指導しました。 【写真を見る】パリ五輪 バスケットボール女子ヘッドコーチ恩塚亨さん中・高校生に実技指導大分 恩塚亨さんは中津市出身でバスケットボール女子日本代表をパリオリンピックに導き、任期満了をもって退任します。恩塚さん