成年女子板飛び込みで優勝した鳥取・三上紗也可＝SAGAサンライズパーク水泳場国民スポーツ大会は16日、佐賀県SAGAサンライズパーク水泳場などで会期前競技が行われ、成年女子板飛び込みは三上紗也可（鳥取・日体大大学院）が314.10点で優勝した。三上とともにパリ五輪代表だった榎本遼香（栃木・栃木トヨタ）は4位。競泳の少年Aで、50メートル自由形の女子は平井瑞希（神奈川・日大藤沢高）が25秒28、男子は村佐達也（愛知・中