静岡県磐田市で、ヤマハ発動機社長の男性を包丁で切り付け、殺害しようとしたとして男性の娘が逮捕されました。【映像】「ヤマハ発動機」社長の娘を逮捕日高葉菜容疑者（33）は午前3時ごろ、磐田市の自宅で同居する父親の祥博さん（61）を包丁で切り付けて殺害しようとした疑いが持たれています。祥博さんは左腕を切られましたが、けがの程度についてはわかっていません。葉菜容疑者が「父から殴られた」と110番通報し、警察