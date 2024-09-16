お笑いコンビ、オードリーが16日、日本テレビ系「newsオードリー」（日曜午後3時50分）に出演。オードリーの若林正恭（45）と春日俊彰（45）が、通常は報道番組「news every.」の枠で単発特番を行い、それぞれが取材したVTRをスタジオで伝えた。若林が「みなさん、こんにちは、ニュースオードリーです。ついにオードリーが報道番組まで来ました」と話すと春日が「おめでとうございます。夕方の帯のニュースをわれわれがやる、と