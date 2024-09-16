麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ」（Ｍリーグ）２０２４―２５シーズンが１６日、開幕。ＫＡＤＯＡＫＷＡサクラナイツの岡田紗佳（３０）は開幕戦出場を前に、「開幕戦ってすごい注目される場所ではあるんで、私がキッカケでＭリーグを見てくれた人が麻雀って面白いなと思ってもらえて、そこからＭリーグを見てくれる人が増えたらうれしいです」と話した。岡田、内川幸太郎、堀慎吾、渋川難波が所属するサクラナイツは昨シー