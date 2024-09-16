パリ五輪のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲（２５＝立飛ホールディングス）が?エース?の強さを示した。１６日に行われた全日本選手権（静岡・沼津市総合体育館）の同種目決勝では、パリ五輪にスパークリングパートナーとして帯同した小林かなえ（河合電器）と対戦。序盤から優位に試合を進めた江村は１５―８で快勝し、２年ぶり４度目の優勝を果たした。「今までの全日本はオリンピアンだから負けら