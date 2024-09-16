[ハノイ １５日 ロイター] - ベトナム計画投資省は台風１１号（ヤギ）による被害額がおよそ１６億ドルに上り、経済成長率を押し下げる可能性があるとの見方を示した。同省の報告書によると、２０２４年のベトナムの成長率は台風の影響により、従来予想より０．１５％鈍化する恐れがある。同省はこれまで６．８─７％の成長を見込んでいた。最も打撃を受けるのは農林水産業で、成長率は０．３３ポイント低下する可能性がある。