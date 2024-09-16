もう10年近く建設工事が行われているのに、誰が何のために建てているのかわからない、謎の城がポーランドにあります。 ↑謎のストブニツァ城 ポーランド西部にある最古の都市ポズナンから約1時間離れた、ノテツカの森の外れにある湖。ここで巨大な城が建設中です。「ストブニツァ城」と呼ばれるその城は、湖の中に浮かぶように作られており、周囲の森から橋をわたってたどり着けるようです。周囲は城壁のようなもので囲まれ