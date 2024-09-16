【モデルプレス＝2024/09/16】女優の福原遥が16日、都内で行われたABEMAドラマ「透明なわたしたち」（9月16日よる11時よりABEMAにて無料配信スタート）のプレミアイベントに、共演の伊藤健太郎、小野花梨、倉悠貴、武田玲奈、メガホンをとった松本優作監督とともに出席。福原が誕生日サプライズをされる場面があった。【写真】福原遥、可愛すぎる学生時代◆福原遥主演「透明なわたしたち」本作は、福原が演じる週刊誌ゴシップライ