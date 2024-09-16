◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ヤクルト（１６日・甲子園）阪神が連勝を４に伸ばした。０８年以来１６年ぶりに甲子園でシーズン３７勝目。首位・巨人とは２ゲーム差のままだが、甲子園７連戦を６勝１敗で終えた。先発・大竹は６回３安打無失点で１０勝目。移籍１年目で１２勝を挙げた昨季に続き、２年連続２ケタ勝利だ。初回は２四球などで２死満塁を招いたが、無失点。「長打を恐れて慎重になりフォアボールで無駄なラン