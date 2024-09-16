◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―１１ＤｅＮＡ（１６日・マツダスタジアム）広島はＤｅＮＡに大敗で連勝を逃し、正念場の７連戦を１勝６敗で終えた。残り１５試合で首位・巨人と今季最大５ゲーム差に開き、ついに自力優勝の可能性が消滅した。序盤で勝敗は決した。先発・森下は、初回１死から牧にソロを被弾。直後、坂倉のソロで同点に追い付いたが、２回は先頭から４連打を含む６安打集中で一挙５点を失った。その後は５回まで