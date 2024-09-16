絶景が広がるロケーション抜群のカフェ淡路島の北淡エリアは、雄大な播磨灘を望む海沿いの地域です。島ならではの美しい景色や歴史を満喫できるスポットのほか、おしゃれなカフェも点在しています。そんなエリアに位置する「aoie」は、お店の屋根が青いことからその名が付けられました。夫婦で営むお店は、神戸淡路鳴門自動車道「北淡IC」または「津名一宮IC」から車で約15分の位置にあります。サンセットラインとよばれる県道31号