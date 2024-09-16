メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の豊橋総合動植物公園では、国内最高齢のライオンの長寿を祝いました。 国内最高齢、25歳のメスのライオン「オト」は、北海道の旭山動物園で生まれ、2001年7月に豊橋にやってきました。 園によりますと、飼育下でのライオンの寿命は20年ほどといわれ、オトはかなりの長寿で、人間でいうと80歳以上だということです。 16日はお祝いの会が開かれ、九州から取り寄せたイノシシの