話題の韓国スイーツ「ソルビン」って？東京メトロ明治神宮前駅5番出口から徒歩2分、グレーの建物の2階に「ソルビンカフェ原宿店」はあります。「ソルビンカフェ」は韓国に500店舗以上、日本国内に3店舗展開する注目のデザートカフェです。「ソルビンカフェ」のシグネチャーメニューとして愛されているのが、店名を冠したソルビン！ ソルビンは「ソルビンカフェ」オリジナルの韓国かき氷。生クリームと牛乳などを合わせた液体