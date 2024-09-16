酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか？蔵の未来を担う酒造りにはチョークとギター。味わいの吟味にはソウルフードが欠かせない。孤独と向き合いながら蔵を守る、杜氏の哲学を伺った。酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか