数量限定デザインで登場＜蘄砂屋ビスコチョ400周年記念缶＞「蘄砂屋ビスコチョ400周年記念缶」1485円 ※数量限定、無くなり次第終了人気商品「蘄砂屋ビスコチョ」は、カステラの製造過程で切り落とされる端部分や規格外になった部分を再度焼き上げたカステララスク。イベントでは、数量限定でおなじみの包装紙の柄をあしらった400周年記念缶に入って販売されます。日持ちのいいお菓子なのでおみやげやプレゼン