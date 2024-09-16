鳩山由紀夫元首相が16日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（27日投開票）に有力候補として出馬している小泉進次郎元環境相が掲げる政策や国際感覚について連日の投稿で批判した。 【写真】小泉進次郎議員のランチが衝撃！ 鳩山氏は14日付の投稿で「自民党の総裁選は小泉進次郎議員が有力視されているが、彼の『解雇規制の緩和』に島根県の丸山知事が猛反対している。」と切り出し、「解雇規制を緩和