トロット（韓国の演歌）アイドルグループのメンバーとして新たなスタートを知らせたSMROOKIES出身のショウヘイが、自己紹介動画を公開し、話題を集めた。彼は自身の性格について、子供の頃の可愛らしい写真と共に「真面目にやる時は真面目に取り組み、時にはいたずらっ子な面があります」と紹介。そして「幼い頃から創作活動が好きです。音楽を聴きながら絵を描くと、他のことを考えずに集中できるので、その時間が好きです」とし