◇パ・リーグ日本ハム5ー6楽天（2024年9月16日楽天モバイル）日本ハムは3−2とリードしていた7回に4点を失い、楽天に逆転を許した。3点を追う9回2死満塁、松本剛が7月30日のオリックス戦（エスコンF）以来となる適時打をセンター前に運んで1点差に迫ったが、あと一歩及ばなかった。楽天に連敗を喫したが、新庄剛志監督の表情は明るかった。「負けたけど、ベンチはもう、どんちゃん騒ぎですよ」と自ら口を開き、「（7回に