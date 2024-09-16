伊勢パールピアホテル館内レストラン和食海では、2024年9月より、レストラン和食海の予約限定会席“極”を刷新します。 伊勢パールピアホテル「レストラン和食海 予約限定会席“極”」 伊勢パールピアホテル館内レストラン和食海では、2024年9月より、レストラン和食海の予約限定会席“極”を刷新。 ■予約限定会席“極”の詳細当ホテル最高グレードの予約限定会席“極”。料理長おすすめのメニューはこちら