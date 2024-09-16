タレントのマツコ・デラックス（51）が16日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、自身の老後について語った。敬老の日のこの日、「老後のプラン」についてトーク。株式トレーダーでタレントの若林史江は「どんな形であれ、精神的な面も含め、子供に頼らない老後、生き方、死に方をしたいと考えている。お金だけじゃなくて、ちょいちょい電話しちゃうとかいう依存も含めて、しないように」と、自身の考え