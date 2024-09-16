ソニー・クリエイティブプロダクツは、60〜70年代に日本中の女の子の心をつかみ、カワイイ文化の先駆けとして一世を風靡したアーティスト水森亜土の「レトロカワイイが大集合！亜土ちゃんマーケット」を2024年10月18日(金)からキデイランド原宿店・大阪梅田店で期間限定オープンします。 レトロカワイイが大集合！亜土ちゃんマーケット  ●「レトロカワイイが大集合！亜土ちゃんマーケット」開催期間：2024年10月