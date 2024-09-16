しもつけ彩風菓松屋は、茨城県笠間産の今秋収穫された和栗を贅沢に使用した『栗蒸し羊羹』と、さらに贅を尽くした『極 栗蒸し羊羹』を2024年9月14日より販売中です。 しもつけ彩風菓松屋『栗蒸し羊羹』  しもつけ彩風菓松屋は、茨城県笠間産の今秋収穫された和栗を贅沢に使用した『栗蒸し羊羹』と、さらに贅を尽くした『極 栗蒸し羊羹』を2024年9月14日より販売中。 ●『栗蒸し羊羹』価格： 2,808円(税込)サ