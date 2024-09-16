幕張メッセ近くのスモールラグジュアリーホテルであるホテル ザ・マンハッタンでは、ガーデンに面した明るい店内のカジュアルレストラン「ザ・テラス」にて、9月21日(土)〜10月27日(日)の期間限定で「ハロウィーンホリデーブッフェ」を開催する。千葉県の新名物「黒アヒージョ」が新登場「ハロウィーンホリデーブッフェ」には、千葉県産水郷赤鶏をメインにホタテやジャガイモを入れた、醤油が隠し味の「水郷赤鶏の黒アヒージョ」が