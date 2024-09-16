平成レトロブームがZ世代を中心に続く中、アナログレコードやカセットテープに続いて注目されるのが音楽CDです。「押し入れに眠っているCDを聴き直してみようかな？」と考えているあなたにぴったりのユニークなCDプレイヤーを紹介します。9月13日発売のSHANLING「EC Smart」（2万6730円）は、縦置き・平置きどちらでも使えるレトロなデザインが特徴のCDプレーヤー。Bluetooth対応でスピーカーやイヤホンにも音を飛ばせて、USB Type