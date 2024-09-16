〈【漫画】≪新連載！≫「彼女が居るのに」相席屋で会った”ビッチ系女子”の押しに負けて…？『幸せになりたいマサムネ君』第1話中編〉から続く 〈第1話後編です。第1話前編はこちら！〉【最初から読む】「幸せになりたいマサムネ君」第1話前編クズ男の”人間性”……？大好きな彼女が居るのにセフレを作るマサムネ君の心境は…、意外と、共感できる。「幸せになりたいマサムネ君」＜毎月第1・3月曜17：00更新！＞〈第1