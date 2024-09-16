【AFP＝時事】24-25イングランド・プレミアリーグは15日、第4節の試合が行われ、アーセナル（Arsenal）は1-0でトッテナム・ホットスパー（Tottenham Hotspur）に勝利し、ノースロンドンダービーでの強さをこの日も見せた。デクラン・ライス（Declan Rice）を出場停止、主将のマルティン・ウーデゴール（Martin Odegaard）を代表戦でのけがで欠くアーセナルだったが、体を張ったプレーで粘り強く戦い、相手がまたしても決定力を欠