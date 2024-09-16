歌手の森口博子さんが１３日にブログを更新し、髪を切りすぎて、周囲の反応が気になっていたものの、あまりリアクションがなく「淋しかった」複雑な心境を綴りました。【写真を見る】【森口博子】「髪、切りすぎちゃった スッピンで失礼」複雑な心境を吐露 ファンからは「お似合いですよ」の声森口さんは「淋しかった（笑）」とのタイトルで１３日に自身のブログを更新。「髪、切りすぎちゃったスッピンで失礼いつもの巻き毛は