実家を売却する、いわゆる「家じまい」について、その際住んでいた親の平均年齢が80歳だったことが分かりました。調査は、「墓じまい」ならぬ、親世代の住居を売却する「家じまい」の「検討者」「経験者」、合わせて700人を対象にオープンハウスグループとLIFULLが行いました。「経験者」の親の平均年齢は80歳（父母ともに）、「検討者」ではそれより2〜3歳若く（父親77歳、母親78歳）、親が「健康寿命」（男73歳、女75歳）を過ぎ