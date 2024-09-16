◇プロ野球セ・リーグ阪神3-0ヤクルト(16日、甲子園球場)ヤクルトと対戦した阪神は試合中盤に打線がつながると、投手陣が無失点リレーと投打がかみ合い3-0で勝利。4連勝としました。先発は大竹耕太郎投手。初回2アウト満塁とされますが、レフトへの当たりを前川右京選手がフェンスに激突しながらの好守備を見せ、ピンチを脱します。一方の打線は3回、大竹投手と近本光司選手の連続ヒットでノーアウト1、2塁としましたが、後続が3