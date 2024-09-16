愛知県豊橋市の居酒屋、「飛騨路」は3代目が尊敬する父の背中を追って継いだお店です。2024年、カレーの全国大会で日本一に輝きました。斬新な組み合わせのカレーは看板商品ですが、ほかにもある人気メニューが毎日、お客さんを呼び寄せます。 ■客も絶賛…日本一の「揚げおにぎりカレー」 「飛騨牛揚げおにぎりチーズカレー」。2024年5月に行われた全国ご当地カレーグラン