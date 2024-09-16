◇プロ野球セ・リーグ DeNA11-2広島(16日、マツダスタジアム)3位の広島は4位のDeNAと対戦。序盤に大量失点を許し敗北しました。初回に牧秀悟選手のホームランで先制点を奪われるも、そのウラ坂倉将吾選手がホームランを放ちすぐさま取り返します。しかし、2回に先発の森下暢仁投手がDeNA打線に捕まります。先頭打者の宮崎敏郎選手から3連続でヒットを許し1点を奪われると、続く森敬斗選手がセーフティスクイズを選択。桑原選手の気