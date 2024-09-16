器物損壊の疑いで、新潟市南区に住む自営業の男（46）が15日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は15日午後5時過ぎ、新潟市南区の駐車場に停めていた車の窓ガラス数か所を、棒状のようなもので割った疑いです。被害者から通報があり、かけつけた警察が現行犯逮捕したということです。調べに対し男は「まちがいありません」と容疑を認めており、警察で動機などを詳しく調べています。