サッカー日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）、鈴鹿のＦＷ三浦知良（５７）が１６日、青森・カクヒログループアスレチックスタジアムで行われた青森戦に後半１７分から出場した。４試合連続出場。シュートはなかった。チームは１―１で引き分けた。