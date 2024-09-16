ガルーダ・インドネシア航空は、大阪/関西〜デンパサール線で年末年始にチャーター便を運航する。運航日は12月29日と2025年1月2日で、JTB（ジェイティービー）がツアーを販売している。ガルーダ・インドネシア航空の大阪/関西発着の定期便は、コロナ禍から運休を継続している。■ダイヤGA8490大阪/関西（12：15）〜デンパサール（18：35）／12月29日GA8188デンパサール（22：00）〜大阪/関西（05：50+1）／1月2日