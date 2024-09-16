気象庁によりますと、きのう（１５日）午後９時、マリアナ諸島において、熱帯低気圧が台風第１４号になりました。 【画像で見る】「雨、風は向こう16日間どうなる？」那覇～福岡～広島～大阪～名古屋～東京～仙台～札幌 台風１４号は、きょう（１６日）午後３時にはマリアナ諸島にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最